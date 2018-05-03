Бездепозитные бонусы онлайн казино с выводом

Трудно найти человека, который не любил бы получать подарки. Так и любой игрок, профессиональный или начинающий, будет рад бесплатному подарку от казино. К таким бесплатным призам относятся приветственные бонусы, которые даются, например, за регистрацию игрока, за первый его депозит в системе. Очевидно, что такие щедрые по отношению к посетителям ресурсы будут пользоваться большой популярностью.

В чем суть бездепозитного бонуса

Переходя от теории к практике, стоит сказать, что под понятием «бездепозитный бонус» понимают определенную сумму денег или некоторое количество вращений, которые казино бесплатно дарит игроку после его регистрации на сайте данного портала. Некоторые заведения начисляют бездепозитные бонусы сразу по завершению регистрации. Иные просят игроков пройти этап подтверждения аккаунта при помощи телефона. Есть также ряд ресурсов, которые просят своих пользователей предоставить сканы документов, подтверждающих личность. Все эти манипуляции казино используют для защиты от бонусхантеров, которые злоупотребляют бездепозитными бонусами.

Разновидности бонусов, начисляемых без предварительного внесения депозита

Бонусы данного вида можно рассматривать в качестве некой спонсорской помощи игрокам, предоставляемой онлайн-порталом. Многие игорные ресурсы начисляют их пользователям сразу после регистрации на сайте. Небольшое условие: подтверждение личности посредством электронной почты или смс-связи. Данная система является настолько простой, что многие любители азарта без разбора регистрируются во всех интернет-казино, дающих щедрые приветственные бонусы на легко выполняемых условиях. Как правило, это практикуют люди с ограниченными игровыми бюджетами и неуемной страстью к онлайн-развлечениям.

Различают три больших группы бонусов бездепозитного вида:

свободные вращения;

фриплей-бонусы;

денежные начисления.

В первом из этих вариантов игрок бесплатно получает возможность запустить колесо игрового автомата. Данный вид поощрений игроку предоставляется либо уже в ходе регистрации, либо в процессе ведения игры. Призом может выступать некоторое количество ставок, которые можно бесплатно сделать на определенном видеослоте. Также это может быть бесплатная прокрутка барабанов на выбранном игроком или казино автомате.

Касаемо фриплей-бонусов, то их чаще всего практикуют ресурсы, работающие на привлечение свежей аудитории. Фриплей-бонусы автоматически начисляются системой на игровой счет нового пользователя сразу после того, как он подтвердит свою регистрацию в казино. Специфическая особенность этой группы бонусов следующая: поощрение от админов портала предоставляется только в определенный временной промежуток. В 90% случаях этот промежуток равен одному часу с момента зачисления, однако встречаются и более долгосрочные предложения.

Большая часть профессиональных игроков предпочитает реальные денежные начисления, которые казино дарит игроку в эквиваленте настоящих денег. Средства вносятся на счет конкретного посетителя только после того, как им будут выполнены определенные требования. Зачастую они предусматривают:

прохождение авторизации с вводом специального промокода;

введение предоставленного порталом персонального бонусного кода.

В данной ситуации игроку стоит оставаться предельно бдительным, поскольку зачисленные таким образом средства можно использовать в игре на четко указанных заведением слотах. И вывод выигрыша из игрового счета на банковский возможен лишь после выполнения всех требований по вейджеру.

Как правильно отыгрывать бездепозитный бонус

Пока игрок владеет небольшим личным балансом, ему лучше вести игру, делая минимальные ставки в пределах 10-30 центов. Когда баланс вырастет до 70-100 долларов, но бонус пока не полностью отыгран, можно поднять ставку до 50 центов. Если автомат дает чуть-чуть выигрывать, на нем стоит продолжать игру. Если же баланс денег на счету начинает постепенно уменьшаться, желательно поменять видеослот.

После того как процесс авторизации прошел без заминок, бездепозитные бонусы казино зачислены, важно все равно регулярно проверять свою почту. Многие азартные заведения предоставляют различные бонусы без депозита еще некоторое время, зачастую они делают это в преддверии праздников. Правда, большинство казино все-таки радуют клиентов бонусами только за внесенные в систему депозиты.

В чем суть бездепозитных бонусных кодов (купонов)

Многие начинающие игроки рассматривают бездепозитные бонусы как шанс познакомиться с миром онлайн-азарта, абсолютно не рискуя собственными деньгами. С их помощью можно научиться играть в совершенно разные игры, поэтому многих неопытных игроков интересует ответ на вопрос, откуда взять бездепозитные бонусные коды (купоны) для игры в онлайн-автоматы.

Немало популярных у наших соотечественников ресурсов предлагают своим посетителям т.н. бездепозитные бонусные коды. С их помощью можно активировать бесплатные средства для игры в онлайн-заведениях. Если воспользоваться специальной таблицей, на которой собрана актуальная информация с предложениями различных заведений, можно больше не посещать тематические блоги и форумы. Данные в табло постоянно обновляются, в частности добавляются свежие бездепозитные купоны.

Сделать активными бездепозитные бонусные коды можно разными способами, а именно:

автоматически, только перейдя на сайт азартного заведения по предложенной ссылке;

вручную, введя в своем игровом профиле в указанном поле полученный бонусный код;

вручную, отправив админам сообщение на электронный адрес или в живом чате.

Данный вид бонусных кодов можно рассматривать как своеобразную преграду, призванную разграничивать любителей легкой наживы и игроков, которым бонусы действительно необходимы.

В чем суть вейджера

Wager – это специальный термин, определяющий минимальное количество ставок, которые необходимо сделать игроку, чтобы иметь возможность сделать вывод выигранной с помощью бездепозитного бонуса прибыли. От величины бонуса напрямую зависит сложность вейджеровых требований по его отыгрышу. Чем меньше бонус, тем легче условия по его отыгрыванию, т.е. ниже вагер.

Также следует иметь ввиду, что различные слоты могут иметь различные вагеровые требования по отыгрышу бонуса. К примеру, практически всегда высокий вагер в игре BlackJack. В игровых слотах обычно зачитываются 100% ставок, сделанных клиентами. Рулетка и покер обладают меньшей скоростью отыгрыша. В связи с этим еще до получения бонуса, а еще лучше до прохождения регистрации в конкретном заведении, посетителям стоит ознакомиться со всеми требованиями по вагеру. Эта информацию нужно искать в описании каждого бонуса на сайте заведения с играми. Если какие-то моменты все еще вызывают сомнения, стоит связаться со специалистами саппорта.

Существует еще один вид бездепозитных бонусов, которые не нужно отыгрывать, т.н. бонусы без вагера. Полученный с их помощью доход вывести легче всего.

Выгоды использования бездепозитного бонуса